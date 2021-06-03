Завжди був прихильником діалогу, – Байден привітав з обранням нового президента Ізраїлю

Джо Байден привітав з обранням нового президента Ізраїлю Іцхака Герцога. Лідер США висловив сподівання, що партнерство 2 країн поглиблюватиметься.
За словами Байдена, упродовж усієї своєї кар'єри президент Герцог демонстрував непохитну прихильність зміцненню безпеки Ізраїлю, а також був прихильником просуванню діалогу.
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Окрім того, Байден подякував "за багаторічну службу народові" Реувену Рівліну – президенту Ізраїлю, який йде з посади.
Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента Рівліна у Вашингтоні найближчими тижнями, щоб вшанувати його прихильність міцному партнерству і тісній дружбі між нашими 2 країнами,
– наголосив президент США.
Обрання Іцхака Герцога: головне
- Депутати однопалатного парламенту обрали Іцхака Герцога на посаду президента Ізраїлю 2 червня 2021 року.
- Політика підтримали 87 депутатів.
- Його опонентка – Мір'ям Перец – отримала лише 27 голосів.
- Новообраного президента Іцхака Герцога вже привітав прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.