Байден продовжив санкції проти Росії через агресію в Україні

Американський президент Джо Байден продовжив санкції, запроваджені через російську агресію в Україні. Вони діятимуть щонайменше до 6 березня 2022 року.

Відповідний документ з'явився 3 березня на сайті Федерального реєстру. Там публікують офіційні документи, ухвалені державними установами.

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Мовиться про продовження президентського указу від 6 березня 2014 року, який підписав Барак Обама. Документ ввів надзвичайні економічні обмеження щодо Росії та її громадян.

Згодом як Обама, так і його наступник Дональд Трамп розширювали санкції проти Кремля через окупацію Криму та агресію Донбасі, а також кілька разів продовжували їх.

Санкції США проти Росії вводили:

Обама – 6 березня, 16 березня, 20 березня та 19 грудня 2014 року;

Трамп – 20 вересня 2018 року.

У пояснювальній записці наголосили, що дії Кремля й досі загрожують інтересам нацбезпеки та зовнішньої політики США. Саме тому Байден вирішив продовжити дію усіх цих санкцій.