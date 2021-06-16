Путін знає, що я вживу заходів, – Байден про втручання Росії у вибори США

Джо Байден прокоментував дані розвідки про щонайменше 2 випадки втручання Росії у вибори США. Лідер Штатів зауважив, що Володимир Путін вже знає: якщо це колись повториться, відповідь буде.

За словами Байдена, США вже продемонстрували, що вони не дозволять Росії продовжувати таку політику. Зокрема, після останнього втручання у вибори зі Штатів вислали російського посла. Окрім того, у країні закрили деякі російські об'єкти.

Зауважте Байден і Путін дали пресконференції після зустрічі: головні тези

Він (Володимир Путін – 24 канал) знає, що я вживу заходів,

– запевнив Байден.

Президент США зауважив, що таке реакція на дії Росії, стає ударом для авторитету Путіна в очах світової спільноти.

Порушення норм має свою ціну

Байден закликав уявити реакцію міжнародної спільноти, якби Штати прямо втручалися у вибори в інших країнах, і всі про це знали. Коли вдається довести, що Путін залучений до таких дій – це зменшує престиж Росії. Тим більше, що вона намагається подати себе як одну із провідних країн світу.

За словами лідера США, порушення міжнародних норм матиме відповідну ціну. Її доведеться заплатити.

Пресконференція Байдена: головне

Джо Байден дав пресконференцію після зустрічі з Володимиром Путіним у Женеві 16 червня.

Лідер Штатів зауважив, що "немає нічого кращого за діалог "віч-на-віч".

За словами Байдена, політики обговорили низку важливих тем. Зокрема, питання кібератак та втручання у внутрішні справи США.

Окрім того, президент Штатів висловив непорушну прихильність своєї країни до суверенітету і територіальної цілісності України.

Байден також прокоментував ситуацію з ув'язненим опозиціонером Олексієм Навальним. Політик наголосив: смерть Навального матиме "спустошливі й руйнівні" наслідки для Росії.

У січні 2021 року Байден зателефонував Путіну. Лідер Штатів тоді попередив російського президента про можливу відповідальність за втручання у президентську кампанію США у 2020 році.