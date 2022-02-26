Байден пропонував: Зеленський відмовився від евакуації з Києва, – ЗМІ
Джерело:Washington Post
Російська пропаганда постійно намагається поширити чутки, нібито президент України покинув Київ. Та насправді Володимир Зеленський залишається у столиці.
А проте пропозиції щодо евакуації глави держави, схоже, дійсно були. Скажімо, американські журналісти повідомили, що про це зі Зеленським говорив президент США Джо Байден.
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Президент залишається у столиці
Видання Washington Post повідомило, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пропонував Президенту України Володимиру Зеленському виїхати з Києва. І начебто навіть обіцяв допомогти з евакуацією.
А проте Володимир Зеленський відхилив пропозицію США.
Та й сам Зеленський записував відео з Києва – просто з-під Офісу Президента. Окрім того – не раз заявляв, що не має жодного наміру покидати столицю, а залишатиметься там за будь-яких обставин.
Відео Зеленського з Києва:
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