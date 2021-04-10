Байден просить у конгресу гроші на стримування Росії та Китаю

Президент США Джо Байден запитав у конгресу 715 мільярдів доларів на військові потреби. Зокрема гроші підуть на "стримування Росії і Китаю".

Політик вважає, що саме така сума необхідна, аби забезпечити військові потреби. Про це мовиться у проєкті бюджету США на 2022 фінансовий рік.

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Запит віддає пріоритет необхідності протидіяти загрозі з боку Китаю, а також стримувати дестабілізаційну поведінку Росії,

– мовиться у повідомленні.

Серед інших цілей фінансування оборонного відомства вказані:

підтримка досліджень,

оптимізація військового суднобудування,

модернізація сил ядерного стримування.

Головне про відносини США та Росії

Після того, як Росія почала стягувати свої війська до кордону з Україною, Вашингтон закликав Москву пояснити такі дії.

Байден та американські міністри заявили про абсолютну підтримку України у конфлікті.

Крім того, у США підготували нові пакети санкцій проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

У Росії назвали таку поведінку американців "тупою лінією".

45 президент США Дональд Трамп казав, що у разі перемоги на виборах, закладе у бюджет 722 мільярди доларів на військові потреби.