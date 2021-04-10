Байден просить у конгресу гроші на стримування Росії та Китаю

Президент США Джо Байден запитав у конгресу 715 мільярдів доларів на військові потреби. Зокрема гроші підуть на "стримування Росії і Китаю".
Джерело:Білий дім
Політик вважає, що саме така сума необхідна, аби забезпечити військові потреби. Про це мовиться у проєкті бюджету США на 2022 фінансовий рік.
До теми У Путіна готуються до погіршення відносин з США
Запит віддає пріоритет необхідності протидіяти загрозі з боку Китаю, а також стримувати дестабілізаційну поведінку Росії,
– мовиться у повідомленні.
Серед інших цілей фінансування оборонного відомства вказані:
- підтримка досліджень,
- оптимізація військового суднобудування,
- модернізація сил ядерного стримування.
Головне про відносини США та Росії
- Після того, як Росія почала стягувати свої війська до кордону з Україною, Вашингтон закликав Москву пояснити такі дії.
- Байден та американські міністри заявили про абсолютну підтримку України у конфлікті.
- Крім того, у США підготували нові пакети санкцій проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
- У Росії назвали таку поведінку американців "тупою лінією".