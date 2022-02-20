Байден провів телефонну розмову з Макроном
20 лютого 2022 , 23:27Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
Після завершення термінового засідання Ради нацбезпеки США Джо Байден зателефонував Емманюелю Макрону. Політики говорили на тлі загрози нападу Росії на Україну.
Розмова відбулась 20 лютого. У цей же день президент Франції спілкувався з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.
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Байден поспілкувався з Макроном
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