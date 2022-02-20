Байден провів телефонну розмову з Макроном

Після завершення термінового засідання Ради нацбезпеки США Джо Байден зателефонував Емманюелю Макрону. Політики говорили на тлі загрози нападу Росії на Україну.

Розмова відбулась 20 лютого. У цей же день президент Франції спілкувався з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Зауважте Макрон 20 лютого планує переговорити ще з Байденом та Шольцом

Байден поспілкувався з Макроном

Новина доповнюється…