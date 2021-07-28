Байден: Росія вже намагається вплинути на майбутні вибори в США
Джерело:C-SPAN
Росія вже намагається втручатися в хід проміжних американських виборів у Конгрес. Зокрема, Кремль поширює неправдиві відомості. Вищевказані вибори пройдуть у листопаді 2022 року.
Про це заявив президент США Джо Байден. У мережі опублікували відео його виступу перед керівництвом і співробітниками розвідувального співтовариства.
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За словами американського президента, наразі збройний конфлікт між США та Росією радше можуть спровокувати дії в кіберпросторі, аніж пряме військове зіткнення.
Думаю, що нам необхідно виявляти дезінформацію, яка все більше ускладнює для людей доступ до фактів. Росія вже це робить щодо проміжних виборів 2022 року в плані дезінформації. Це явне порушення нашого суверенітету,
– наголосив Байден.
Політик також акцентував на кібератаках із застосуванням вірусів-вимагачів. Водночас він вказав на їхню здатність завдавати шкоди.
Крім того, Байден нагадав про свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в Женеві 16 червня. Він підкреслив, що у Росії "є реальна проблема", оскільки її економіка спирається виключно на ядерну зброю та нафтові ресурси.
Президент США додав, що Володимир Путін "знає, що дійсно перебуває в неприємному становищі, і це робить його ще більш небезпечним".
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Що цьому передувало
- У червні в Женеві президенти Росії та США узгодили механізм консультацій про кібербезпеки.
- 9 липня Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Путіним закликав його ухвалити заходи щодо хакерів, які перебувають на території Росії та поширюють віруси-вимагачі.
- 22 липня МЗС РФ повідомило, що країни провели чотири раунди консультацій з питань кібербезпеки.