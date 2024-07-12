Чи готовий Байден зараз говорити напряму з Путіним: що сказав президент США
12 липня 2024, 06:42Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Очільник Сполучених Штатів Джо Байден розповів, чи готовий зараз говорити з Путіним. Він заявив, що наразі не готовий до прямої взаємодії з російським диктатором Владіміром Путіним.
Про це він заявив під час підсумкової пресконференції саміту НАТО.
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Чи готовий Байден напряму контактувати з Путіним
Глава Білого дому переконаний, що користі від такого контакту з главою Кремля "не було б".
Джо Байден заявив, що не бачить сенсу зараз вести переговори з Владіміром Путіним.
Я не готовий говорити з Путіним, бо він не готовий змінювати свою поведінку,
– сказав Байден.
Водночас, Байден готовий говорити з Путіним, якби той до нього зателефонував.Нагадаємо, лідери країн-союзників і партнерів, які уклали безпекові угоди з Україною, підписали нову домовленість під назвою "Український безпековий компакт". Президент Байден назвав Український безпековий компакт історичним рішенням і відданістю довгостроковій безпеці України. Деталі історичного договору – читайте в матеріалі 24 Каналу.