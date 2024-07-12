Чи готовий Байден зараз говорити напряму з Путіним: що сказав президент США

Очільник Сполучених Штатів Джо Байден розповів, чи готовий зараз говорити з Путіним. Він заявив, що наразі не готовий до прямої взаємодії з російським диктатором Владіміром Путіним.

Про це він заявив під час підсумкової пресконференції саміту НАТО.

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Чи готовий Байден напряму контактувати з Путіним

Глава Білого дому переконаний, що користі від такого контакту з главою Кремля "не було б".

Джо Байден заявив, що не бачить сенсу зараз вести переговори з Владіміром Путіним.

Я не готовий говорити з Путіним, бо він не готовий змінювати свою поведінку,

– сказав Байден.

Водночас, Байден готовий говорити з Путіним, якби той до нього зателефонував.