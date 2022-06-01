HIMARS – будуть: Байден розповів перші подробиці про нову військову допомогу Україні

На сайті Білого дому оприлюднили перші подробиці про нову військову допомогу, яку США надасть Україні. За наказом Джо Байдена держсекретар США затвердив виділення 700 мільйонів доларів на цю допомогу.

У середу, 1 червня, президент США Джозеф Байден оголосив про новий важливий пакет допомоги Україні в галузі безпеки.

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Що відомо про новий пакет допомоги від США

Як заявив Байден, новий пакет озброїть Україну "новими можливостями та передовим озброєнням". Зокрема, США нададуть українським захисникам ракетну артилерійську систему HIMARS з боєприпасами.

Сьогодні я оголошую про новий важливий пакет допомоги в галузі безпеки, щоб надати своєчасну та необхідну допомогу українським військовим. Завдяки додатковому фінансуванню України, прийнятому при переважній двопартійній підтримці в Конгресі США, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні більше зброї, яку вона так ефективно використовує для відбиття атак Росії,

– сказав Байден.

HIMARS M142 – ракетна артилерійська система підвищеної мобільності. Це мобільна РСЗВ з можливістю "стріляй-і-біжи", призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність – 300 кілометрів. Одна HIMARS може нести 6 ракет для залпового вогню або 1 балістичну.

Він наголосив, що Сполучені Штати й надалі продовжуватимуть надавати Україні допомогу у боротьбі за свободу.

Народ України продовжує надихати світ своєю мужністю та рішучістю, мужньо борючись, щоб захистити свою країну та свою демократію від російської агресії. Сполучені Штати підтримуватимуть наших українських партнерів та продовжуватимуть надавати Україні зброю та техніку для самооборони,

– заявив президент США.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен написав, що за наказом президента США Джозефа Байдена санкціонує додаткові 700 мільйонів доларів на американське озброєння, обладнання та матеріали для України, щоб посилити її оборонну здатність проти Росії.

Будуть не лише HIMARS

Раніше в Білому домі анонсували 11-й пакет військової допомоги для України, який включатиме: ракетні системи HIMARS, контрбатарейні та протиповітряні РЛС, ПТРК Javelin, вертольоти та автомобілі.

Нині стало відомо, що можливості цього пакету включають:

Високомобільні артилерійські реактивні системи та боєприпаси;

5 протиартилерійських радарів;

2 радіолокаційні станції для з радарами для повітряного спостереження;

1 000 Javelin та 50 командно-пускових установок;

6 000 одиниць протитанкової зброї;

15 000 155-мм артилерійських снарядів;

4 вертольоти Мі-17;

15 тактичних машин;

Запчастини та обладнання.

У США непокоїлись, що Україна битиме по Росії

Раніше Байден казав, що Україні не будуть постачати ракетні системи, які здатні завдати ударів по Росії. Потім ЗМІ писали, що президент не виключає відправлення Україні РСЗВ із меншою дальністю.

Але цього тижня риторика американців змінилась. Зокрема, президент Джозеф Байден у колонці для The New York Times написав, що США таки нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. Адже це дійсно необхідно задля ефективної боротьби проти російського вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україну не цікавить територія Росії й РСЗВ необхідна лише для оборони.

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