Почуваюся добре, – Байден розповів про лікування раку простати

Колишній президент Сполучених Штатів Джозеф Байден розповів про лікування раку простати. За його словами, він почувається добре та налаштований позитивно.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Байдена під час публічного заходу у штаті Делавер, трансляцію якого здійснював телеканал C-SPAN.

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Як Байден лікує рак

Експрезидент США підкреслив, що він сам та його оточення налаштовані оптимістично щодо результатів лікування. За словами Байдена, його органи не уражені та стан кісток залишається стабільним.

Справа в прийманні однієї таблетки протягом наступних шести тижнів. Потім іншої. Органи не уражені, а мої кістки сильні,

– пояснив він.

Рак простати з метастазами в кістки виявили у колишнього президента США 18 травня. За словами його речника, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування.

У своєму першому коментарі після діагнозу він подякував усім за підтримку та заявив, що тримається та має сили. "Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми із Джилл зрозуміли, що стаємо сильнішими саме в найважчі моменти життя. Дякую вам за вашу любов та підтримку – вони дають нам сили", – написав Джо Байден.