Велика гра: Жданов сказав, навіщо Байден підписав закон про розкриття даних щодо COVID-19

Американський президент Джо Байден підписав закон, що дозволяє розсекретити інформацію про походження коронавірусу.

США мають перевірені дані про походження вірусу – американська розвідка знайшла інформацію, як створювався вірус і для чого. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стримі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Гірка правда чи солодка брехня

На його думку, саме в цьому полягає вплив на міжнародну політику.

Так, американці можуть знати точну інформацію щодо виникнення COVID-19. Але коли постає питання її оприлюднення, тут починається велика політична гра, в якій COVID-19 – це привід для отримання політичних дивідендів однією зі сторін міжнародної геополітики,

– зазначив Жданов.

Олег Жданов про наслідки оприлюднення звіту про походження COVID-19: дивіться відео

За словами військового експерта, Сполучені Штати будуть зважувати, що для них вигідніше, опублікувати гірку правду чи солодку брехню. І які преференції можуть отримати США від кожної версії. Адже, на його думку, сьогодні доказову базу можна підвести під будь-що.

"Якщо припустити, що буде опублікована жорстка версія звіту щодо походження COVID-19, тоді всі побіжать до міжнародного суду в Гаазі і подадуть позови. І вже після рішення суду від Китаю будуть вимагати виплати репарацій", – зауважив військовий експерт.

Джозеф Байден дозволив оприлюднити звіт щодо походження COVID-19