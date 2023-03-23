Велика гра: Жданов сказав, навіщо Байден підписав закон про розкриття даних щодо COVID-19
Американський президент Джо Байден підписав закон, що дозволяє розсекретити інформацію про походження коронавірусу.
США мають перевірені дані про походження вірусу – американська розвідка знайшла інформацію, як створювався вірус і для чого. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стримі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.
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Гірка правда чи солодка брехня
На його думку, саме в цьому полягає вплив на міжнародну політику.
Так, американці можуть знати точну інформацію щодо виникнення COVID-19. Але коли постає питання її оприлюднення, тут починається велика політична гра, в якій COVID-19 – це привід для отримання політичних дивідендів однією зі сторін міжнародної геополітики,
– зазначив Жданов.
Олег Жданов про наслідки оприлюднення звіту про походження COVID-19: дивіться відео
За словами військового експерта, Сполучені Штати будуть зважувати, що для них вигідніше, опублікувати гірку правду чи солодку брехню. І які преференції можуть отримати США від кожної версії. Адже, на його думку, сьогодні доказову базу можна підвести під будь-що.
"Якщо припустити, що буде опублікована жорстка версія звіту щодо походження COVID-19, тоді всі побіжать до міжнародного суду в Гаазі і подадуть позови. І вже після рішення суду від Китаю будуть вимагати виплати репарацій", – зауважив військовий експерт.
Джозеф Байден дозволив оприлюднити звіт щодо походження COVID-19
- Підписавши відповідний закон, президент США зазначив, що його адміністрація вивчає засекречену інформацію щодо виникнення COVID-19.
- Байден наголосив, що поділяє намір Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби.
- Президент підкреслив, що у 2021 році він доручив Розвідувальному відомству використати всі наявні в його розпорядженні інструменти для розслідування походження COVID-19. Ця робота триває й нині.
- На думку Байдена, потрібно докопатися до суті походження коронавірусу, щоб допомогти краще запобігати майбутнім пандеміям.