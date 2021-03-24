Байден розсміявся у відповідь на запуск ракет Північною Кореєю: відео

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Північна Корея вперше за каденції президента США Джо Байдена випустила ракети. Американський лідер у відповідь просто розсміявся.

Джерело:

Associated Press

Реакція Байдена на ракети

На питання журналіста про те, чи вважає він запуск ракет провокацією, Байден відповів, що ні.

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Згідно з інформацією Міноборони, це звичайна справа. В цьому немає нічого нового, нічого незвичайного в їх діях,
– сказав президент.

На питання журналістів про те, чи вплине це на дипломатичні відносини двох країн, Байден тільки розсміявся.

Дивіться відео реакції Байдена на ракети Північної Кореї:

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  • Країна провела ракетні випробування 21 – 23 березня.
  • За даними ЗМІ, це перший прямий виклик Кім Чен Ина Байдену.
  • До речі, Адміністрація Байдена нібито намагається налагодити відносини з Північною Кореєю, однак ті відмовляються йти на контакт.