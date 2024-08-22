Росію розглядають як ворога: навіщо Байден затвердив нову ядерну стратегію США

Демократична партія США зробила підтримку України своєю офіційною політичною стратегією. Крім цього, західні видання написали, що Джо Байден затвердив новий секретний ядерний стратегічний план.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що коментувати цей документ важко через його секретність. Втім деякі речі ми можемо прочитати "між рядків" публікацій у ЗМІ.

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Що означає нова ядерна стратегія

Зазначено, що Сполученим Штатам, можливо, доведеться застосовувати ядерну зброю проти трьох суб'єктів одразу. Це Китай, Північна Корея та Росія. До цього у багатьох стратегіях країна-агресорка номінально розглядалася як ворог, але завжди вживалися формулювання, що проти неї зброю використовувати не будуть.

Завжди думалось, що Росія буде разом зі США проти Китаю. Але сьогодні ми бачимо інший поворот. Росія розглядається як ціль. Впливовий китайський політолог навіть написав, що важливо "не випустити Москву з китайських обіймів", щоб вона не виступила проти них,

– зауважив Микола Давидюк.

Варто пам'ятати, що кожен президент США раз у 4 роки міняє ядерну стратегію. Нам важливо, що країну-агресорку бачать як ворога та небезпеку. Крім цього, Китай та США можуть спробувати поговорити та про щось домовитись. Адже у Піднебесній зберігається приблизно стільки ядерної зброї як у Франції та Великій Британії.

"Варто погодитися з американськими аналітиками, що це може бути зіставно з російськими запасами. Ми вже бачимо нового гравця. який підлаштовує під себе Росію, Північну Корею, а Сполучені Штати можуть намагатися цьому завадити", – додав політолог.