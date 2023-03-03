Байден і Шольц зустрілися в Білому домі та обговорили Україну

Президент США Джозеф Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц 3 березня зустрілися в Білому домі. Лідери обговорили підтримку України.

Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме нашу державу стільки, скільки буде потрібно. Таку ж думку має Байден.

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Байден зустрівся з Шольцом

Президент США заявив, що підтримка України з боку канцлера Німеччини має величезне значення під час війни.

"Ви активізувалися та надали критично важливу військову підтримку, і ви знаєте, я б сказав, що крім вашої військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою. І ви стали рушієм історичних змін у себе вдома – збільшення витрат на оборону та диверсифікація від російських джерел енергії – я знаю, що це було нелегко, дуже важко для вас", – зазначив Байден,

Він додав, що США та Німеччина рухалися "пліч-о-пліч" у підтримці Києва.

Як союзники по НАТО, ми робимо альянс сильнішим і більш дієздатним,

– додав президент США.

Своєю чергою, Шольц зауважив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Це дуже, дуже важливий рік через дуже небезпечну загрозу миру, яка походить від вторгнення Росії в Україну, і дуже важливо, що ми діяли разом, що ми діяли злагоджено, і що ми забезпечили можливість надання необхідної підтримки Україні протягом усього цього часу", – заявив канцлер Німеччини.

На його думку, трансатлантичне партнерство перебуває в "дуже хорошій формі".

Поїздка Олафа Шольца в США: що відомо

Канцлер Німеччини здійснює короткий візит до США. Перед відльотом він назвав трансатлантичне партнерство за останній рік "більш тісним і довірливим, ніж будь-коли", а самі Сполучені Штати – "найголовнішим союзником".

Головна мета поїздки – розмова з Байденом у Білому домі. Інших заходів, окрім переговорів віч-на-віч та у розширеному колі, не передбачено.

У Білому домі повідомили, що лідери обговорять свої розмови з президентом Володимиром Зеленським, саміт НАТО та відносини з Китаєм.

Не так давно Німеччина і США не могли дійти згоди щодо відправки танків в Україну. Однак зрештою після тиску на Берлін і тривалої дипломатії між Німеччиною, США та іншими європейськими союзниками обидві країни оголосили про плани надати техніку.