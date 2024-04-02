Головними темами були Україна і Тайвань: Байден і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Президент США Джо Байден 2 квітня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Американський і китайський очільники обговорили ситуацію в Україні та Тайвані.

Крім того, лідери Китаю та США обговорили вплив Ірану на війну Росії проти України. Журналісти Bloomberg зазначили, що це перша комунікація політиків після їхньої особистої зустрічі в Каліфорнії в листопаді 2023 року.

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Байден і Сі Цзіньпін поговорили телефоном

Американський чиновник повідомив журналістам, що президент Байден обговорював з Сі важелі впливу Китаю на Росію та Іран у контексті воєн в Україні та на Близькому Сході.

Чиновник також згадав, що Байден висловив занепокоєння діями Китаю в Південнокитайському морі, зокрема, з приводу нещодавнього інциденту, коли китайські війська обстріляли з водометів філіппінське судно.

Журналісти також наголосили, що Сі Цзіньпін і Байден під час розмови торкнулися теми Тайваню. Зокрема, китайський лідер заявив президенту США, що питання Тайваню – це "червона лінія" у відносинах Китаю та США, а також сказав, що "Пекін не заплющуватиме очі на зовнішню підтримку його незалежності".

Крім того, Байден у телефонній розмові порушив тему "відносин Китаю з Росією у сфері оборони" і "закликав Пекін використовувати вплив на КНДР" для стримування Пхеньяна у постачанні зброї країні-агресорці.

Також, за даними ЗМІ, політики обговорили "ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту", а також безпеку в кіберпросторі.

Американський чиновник зауважив, що президент Байден звернув увагу президента Китаю Сі Цзіньпіна на важливість зусиль у боротьбі з наркотиками. Обговорення також зосередилося на прогресі, досягнутому з листопада у впровадженні заходів з обмеження виробництва та розповсюдження основних хімічних речовин, що використовуються у виробництві синтетичних наркотиків.

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