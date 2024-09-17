Байден і Трамп "сердечно" поговорили телефоном після ймовірного замаху

У понеділок, 16 вересня, відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та кандидатом в президенти Дональдом Трампом. Відбулася вона на тлі ймовірного замаху на республіканця.

За словами Трампа, дзвінок був "дуже хорошим". Про це повідомляє видання The Hill.

Дивіться також Хто програв на дебатах у США та чому Камалі Гарріс занадто рано святкувати перемогу

Якою була телефонна розмова Трампа та Байдена

Байден та Трамп мали телефонну розмову у понеділок, 16 вересня, після ймовірного замаху на республіканця.

У нас був дуже хороший дзвінок. Йшлося про охорону секретних служб,

– розповів Трамп.

У Білому домі цей дзвінок назвали "сердечним" та зазначили, що Байден "висловив своє полегшення, що Трамп у безпеці".

Раніше Байден висловлював полегшення тим, що з Трампом нічого не трапилося. Також він заявив, що Секретній службі "потрібно додатково допомога".

"Я думаю, що Конгрес повинен відреагувати на їхні потреби, якщо їм справді потрібно більше службовців. Отже, ось про що ми будемо говорити", – заявив Байден журналістам.

Нагадаємо, що за словами Трампа, ймовірний замах став наслідком риторики Гарріс та Трампа. Як доказ він пригадав їх слова про те, що республіканець є загрозою для демократії.