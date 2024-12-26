Байден пообіцяв Україні більше ракет для ППО після обурливої атаки Росії на Різдво
Президент США Джо Байден засудив ракетний удар Росії по Україні на Різдво. Він також пообіцяв збільшити постачання зброї, зокрема ракет для ППО.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім. У своїй заяві президент США підкреслив, що український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці.
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Як Байден відреагував на атаку Росії на Різдво
Байден обурений ракетною атакою Росії на Різдво та пообіцяв нові поставки зброї Україні.
У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників по українських містах та критично важливій енергоінфраструктурі. Мета цієї обурливої атаки полягала в тому, щоб відрізати українців від доступу до тепла та електропостачання взимку, а також підірвати безпеку електромереж,
– заявив президент США.
Він наголосив, що українці заслуговують на життя в мирі та безпеці, тому США та міжнародна спільнота повинні продовжувати підтримувати Україну до її перемоги над Росією.
"За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет ППО, на підході – ще більше. Я наказав Міністерству оборони надалі нарощувати постачання зброї в Україну", – наголосив Байден.
Він також додав, що США будуть продовжувати вести активну роботу для зміцнення позицій України в її боротьбі проти окупаційних військ.