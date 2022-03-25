Байден вирушить до польського Жешува – за 80 кілометрів від кордону з Україною

Джо Байден 25 березня відвідає польське місто Жешув. Воно розташоване на відстані 80 кілометрів від кордону з Україною.

Глава Сполучених Штатів 25 березня здійснить візит у Польщу. До Жешува американський президент прибуде з Брюсселя.

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Байден відвідає Жешув

Президент Польщі Анджей Дуда зустріне Байдена в Жешуві. Місто розташоване на відстані приблизно 80 кілометрів від українського кордону. Очільники країн обговорять там ситуацію з українськими біженцями.

Після цього президент США полетить у Варшаву.

До слова, напередодні американський лідер сказав, що хоче у Польщі зустрітися з українськими біженцями.

США про намір прийняти українських біженців

Байден повідомив, що США приймуть до 100 000 українців, які рятуються від російської агресії. "Ми зосереджені на возз'єднанні сімей та наданні притулку тим, хто у небезпеці", – пояснив політик.

Раніше у ЗМІ писали, що Білий дім планує розглянути ініціативу, яка прискорить оформлення віз для українських біженців, які мають родичів-громадян США.

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