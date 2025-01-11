Буде про Україну: Джо Байден готується виступити із промовою 13 січня

Джо Байден незабаром залишить пост президента США. Перед тим, як скласти повноваження політик виступить ще з принаймні двома доповідями. В одній з них точно буде про Україну.

10 січня Байден розказав за стан економіки США під час своєї каденції. Також він згадав за розмову із президентом Зеленським. Американський лідер висловив упевненість, що незалежно від того, якою буде позиція Дональда Трампа, Конгрес здатний гарантувати Україні подальше фінансування для відсічі агресії Росії, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Білого дому.

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Байден розповість про досягнення у зовнішній політиці

Очікується, що, у понеділок, 13 січня, президент Байден виступить із зовнішньополітичною промовою в Державному департаменті. Він розповість про роботу його адміністрації зі зміцнення Америки та лідерства у світі. Йтиметься, зокрема, про зусилля Байдена щодо розширення НАТО, згуртування союзників для надання Україні військової допомоги, посилення співробітництва з Японією та Південною Кореєю.

Нагадаємо, що на початку свого терміну у 2021 році Байден наголосив, що його зовнішня політика буде спряована на те, аби повернути США роль глобального лідера після чотирьох попередніх років політики Дональда Трампа, яка базувала на принципі "Америка насамперед".

Зазначимо, президент зробить ще одну промову. У середу, 15 січня, о 20:00, він звернеться з Прощальним словом до народу з Овального кабінету.

До слова, адміністрація Джо Байдена не встигла витратити майже 4 мільярди доларів з пакету підтримки України, який ухвалив Конгрес у квітні 2024 року.