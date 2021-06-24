Байден висунув фахівця по Україні Карпентера на посаду постпреда при ОБСЄ

Джо Байден висунув Майкла Карпентера на посаду постійного представника США при ОБСЄ. Він є фахівцем щодо України, Росії та Євразії.

Відповідне рішення президент США схвалив 23 червня. Тепер кандидатуру Карпентер має схвалити Сенат Конгресу.

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Що відомо про Карпентера

Політик очолює центр з дипломатії імені Байдена в Університеті Пенсільванії. Раніше він працював заступником голови міністерства оборони по Росії, Україні та Євразії, а також спецрадником по Європі та Євразії при віцепрезиденті.

Дипломат також обіймав посади директора в Раді національної безпеки і заступника директора Офісу у справах Росії в Держдепартаменті.

ОБСЄ на Донбасі

У березні 2014 року на Донбас прибула Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Члени СММ – неозброєні цивільні спостерігачі, які проводять моніторинг дотримання прав людини у зоні конфлікту.

У складі місії є 50 спостерігачів зі Штатів, це – найбільша кількість серед усіх країн.

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