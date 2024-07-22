Хороших варіантів для росіян немає, – РНБО про відмову Байдена брати участь у виборах

У неділю 21 липня Джо Байден повідомив, що знімає свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США. У РНБО вказали, чи позитивним є такий розклад для росіян.

Так, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко вказав, що будь-який результат виборів у США буде поразкою Росії. Він акцентує на тому, що американці мають вибір.

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Росія та вибори у США

Американська система демонструє силу, замість Байдена – Камала Гарріс, у Трампа потенційний віце-президент – молодий політик Венс. У росіян – божевільний дід Путін, що жене їх на смерть – взагалі без альтернатив,

– зазначає Коваленко.

Керівник ЦПД навів слова колишнього радника з нацбезу часів Трампа – Болтона, який називав Україна і успіх у війні з Росією стратегічними інтересами США. Той зазначав, що від цього залежить безпека Європи. Коваленко переконаний, що хороших варіантів для росіян немає – лише погані.

До слова, сам Байден вже підтримав кандидатуру Камали Гарріс на виборах у США. Він назвав найкращим у житті рішення призначити її віцепрезиденткою у 2020 році. Водночас остаточно кандидата від демократів повідомлять після з'їзду партії.