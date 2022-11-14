Знакова подія: Байден вперше зустрівся зі Сі Цзіньпіном як президент США

Лідери Китаю та Сполучених Штатів Америки зустрілися у рамках саміту країн Великої двадцятки. Сі Цзіньпін та Джозеф Байден обговорили питання співпраці.

Цьогоріч саміт G20 відбувається в Індонезії. Американські ЗМІ повідомили, що Вашингтон уже провів перемовини з Пекіном. Для президента США – це перша зустріч з лідером Китаю від того моменту, коли він почав обіймати посаду в Білому домі.

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"Перше рукостискання"

Близько 12 години за Київським часом CNN написали, що лідери обох держав потиснули один одному руки та опублікували фото, що підтверджує цю новину.

Під час зустрічі на полях саміту лідерів G20 на Балі, Індонезія, два лідери привітали один одного міцним, довгим рукостисканням, обидва посміхаючись, стоячи перед рядом прапорів США та Китаю,

– зазначили у ЗМІ.



Джо Байден і Сі Цзіньпін тиснуть один одному руку / Фото CNN

Як відбувалась зустріч між лідерами держав: про що говорили

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін після рукостискання вирушили в залу, де відбувались перемовини. Вони сіли за свої столи, за якими також були офіційні особи США та Китаю.

У вступному слові президент Сполучених Штатів зазначив, що Вашингтон та Пекін зможуть впоратися з розбіжностями та спільно розв'язувати проблеми, що постали перед світовою спільнотою.

Я зобов'язуюсь підтримувати відкриті лінії зв’язку між вами та мною особисто, але між нашими урядами за всіма напрямками, тому що наші дві країни мають стільки всього, з чим у нас є можливість мати справу,

– сказав Байден.



Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіня / Фото CNN

Байден і Сі Цзіньпін були без масок, у той час, як інші офіційні особи в кімнаті були в масках. Це запобіжний захід проти Covid-19.

Також люб'язності для ЗМІ сказав лідер Пекіну та опісля пресу вивели зі залу для перемовин, не дозволивши документувати подію.

Як лідери двох великих країн, ми повинні намітити правильний курс для відносин США і Китаю. Нам потрібно знайти правильний напрямок для розвитку двосторонніх відносин і підняти відносини,

– сказав Сі Цзіньпін.

Відомо, що за одним столом із Сі Цзіньпіном стояли – директор головного офісу Комуністичної партії Китаю Дін Сюєсян і міністр закордонних справ Ван І. А з боку Америки разом з Байденом були: держсекретар Ентоні Блінкен, міністр фінансів Джанет Єллен і посол США в Китаї Ніколас Бернс.