Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні "змістився"
В США проходить зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Американський президент вважає, що баланс на фронті в Україні "змістився".
Нагадаємо, що Байден під час зустрічі із Зеленським оголосив про пакет допомоги для України. ЗМІ припустили, що новий пакет допомоги для України, ймовірно, включатиме зенітно-ракетний комплекс Patriot.
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Як Байден оцінює ситуацію на фронті
Байден під час зустрічі із Зеленським заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні "змістився".
Президент США також відмітив, що українським захисникам вдалося зупинити російські війська у Харківській області, а також завдати ворогові нищівних втрат.
І це дало зрозуміти, що Росія не переможе в Україні. Україна переможе,
– сказав Байден.
До слова, раніше американський президент заявив, що Україна може і зупинить Путіна. Байден також нагадав, що США та майже два десятки союзників підписали двосторонні безпекові угоди з Україною. Він також зазначив, що за ними підуть і інші країни.