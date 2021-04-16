Байден вважає, що Росія перебуває поза світовою спільнотою

Президент США Джо Байден вважає, що Росія наразі перебуває за межами світової спільноти. Колишня "Велика вісімка" наразі є "Великою сімкою".

Таку думку американського лідера висловила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Це відбулося на брифінгу 16 квітня.

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Після того, як Росія у 2014 році вийшла з G8, Байден пропонував їй "міст назад".

15 квітня він запропонував провести Європейський саміт з президентом Росії Володимиром Путіним,

– заявила Псакі.

За її словами, потенційна зустріч була би в інтересах Росії.

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