Байден вважає, що Росія перебуває поза світовою спільнотою

Президент США Джо Байден вважає, що Росія наразі перебуває за межами світової спільноти. Колишня "Велика вісімка" наразі є "Великою сімкою".
Джерело:Білий дім
Таку думку американського лідера висловила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Це відбулося на брифінгу 16 квітня.
Цікаво Вважаю, що це правильно та дуже вчасно, – Зеленський про ймовірну зустріч Байдена та Путіна
Після того, як Росія у 2014 році вийшла з G8, Байден пропонував їй "міст назад".
15 квітня він запропонував провести Європейський саміт з президентом Росії Володимиром Путіним,
– заявила Псакі.
За її словами, потенційна зустріч була би в інтересах Росії.
Останні новини про відносини США та Росії
- Байден заявив, що підтримає Україну в разі російської ескалації на Донбасі. Він також закликав Путіна припинити агресивні дії та зменшити напругу у відносинах з Києвом.
- 15 квітня президент запровадив санкції проти Росії. Обмеження ввели також через втручання Москви у президентські вибори.
- НАТО та Європейський Союз підтримали санкції. Вони також закликали Росію припинити провокації біля кордону України.
- У Росії обурилися таким рішенням і назвали його "неприйнятним".
- Байден також оголосив надзвичайну ситуацію у сфері національної безпеки через дії Кремля.