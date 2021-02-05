Навального потрібно негайно звільнити, – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Кремль має звільнити опозиціонера Олексія Навального. Це повинно відбутися негайно та безумовно.
Джерело: "Голос Америки"
Байден вкотре наголосив, що Навального ув'язнили за політичними мотивами. Про це американський президент сказав під час свого виступу у Держдепі 4 лютого.
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Що сказав Байден про ув'язнення Навального
Політик підкреслив, що придушення свободи вираження думок і права на мирні зібрання викликають глибоке занепокоєння як у США, так і у міжнародної спільноти.
Навальний, як і всі російські громадяни, має права, передбачені конституцією. Він був покараний за викриття корупції. Він повинен бути негайно і безумовно звільнений,
– заявив Байден.
Зауважимо, президент США також наголосив, що тепер країна жорсткіше ставитиметься до дій Росії, аніж це було за президенства Дональда Трампа. Байден заявив, що у разі, якщо захист інтересів США цього потребуватиме, то президент "змусить Росію платити більшу ціну".
Ув'язнення Навального: головне
- 2 лютого 2021 року опозиціонера засудили до 3,5 року ув'язнення. Через те, що певний час Навальний вже пробув під домашнім арештом, у колонії він сидітиме 2,8 року.
- Після вироку суду штаб політика закликав його прихильників виходити на протести. Однак людей одразу почали жорстоко затримувати силовики.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ув'язнення Навального "рекордним свавіллям Росії".