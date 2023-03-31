Байден вперше відреагував на затримання американського журналіста в Росії
Джерело:CNN
Президент США Джо Байден відреагував на затримання американського журналіста в Росії. Він закликає Москву звільнити медійника.
Журналісти CNN запитали президента Байдена про те, що він хотів би сказати на адресу Росії після затримання репортера видання Wall Street Journal Евана Гершковича.
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Реакція Байдена
Президент США заявив, що закликав би Росію звільнити журналіста.
"Відпустіть його", – сказав Байден, залишаючи Білий дім у п'ятницю вранці.
Зазначимо, що це перший публічний коментар Байдена щодо затримання Гершковича у Росії.
Пізніше на запитання іншого репортера, чи висилатимуть США російських дипломатів, чи журналістів через затримання Гершковича, Байден сказав: "Наразі такого плану немає".
Байден відреагував на затримання журналіста: дивіться відео
Що відомо про арешт журналіста WSJ в Росії
- У Москві заарештували журналіста The Wall Street Journal, громадянина США Евана Гершковича. Його звинувачують у "шпигунстві".
- Вранці 30 березня у ФСБ Росії заявили, що напередодні затримали в Єкатеринбурзі Евана Гершковича. Спецслужба стверджує, що журналіст The Wall Street Journal збирав секретні відомості про одне з підприємств російського ВПК. У кремлі додали, що Гершковича "взяли на місці злочину".
- Пропагандисти стверджують, що кореспондент WSJ, працюючи над матеріалом, відвідував Єкатеринбург і Нижній Тагіл (там знаходиться підприємство ВПК Уралвагонзавод). Піарник Ярослав Ширшиков із Єкатеринбурга розповідав, що Гершкович приїжджав у місто, щоб написати матеріал про ставлення місцевих жителів до ПВК Вагнера та війни проти України. Ширшиков супроводжував журналіста в Єкатеринбурзі та знайомив із деякими персонами, що було потрібно для підготовки тексту.
- Гершкович близько шести років живе в Росії, він працює в московському бюро американської газети The Wall Street Journal. Раніше Гершкович працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.