"Маю честь": який відгук Байден залишив у Маріїнському палаці

Джо Байден під час візиту в Україну 20 лютого зустрівся з Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Зустріли президента США український лідер з дружиною.

У Маріїнському палаці президенти спілкувались наодинці. Володимир Зеленський зауважив, що говорити планували про ситуацію на фронті та український народ, який переживає сьогодні надзвичайно важкі часи.

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Байден написав відгук в книзі гостей Маріїнського палацу

Джо Байден опублікував фото з книги гостей Маріїнського палацу зі своїм записом.

Київ полонив частинку мого серця. Я знав, що повернуся,

– написав Джо Байден в коментарі до фото з книги.

Президент США опублікував слова, які назавжди залишив у Києві. Джо Байден зазначив, що він має честь знову бути у Києві, щоб висловити солідарність і дружбу з волелюбним народом України.

"Пане президенте, будь ласка, прийміть мою глибоку повагу за вашу мужність і лідерство. Слава Україні!" – написав Байден.



Байден залишив відгук у книзі гостей Маріїнського палацу / Скриншот 24 Каналу

Також американський лідер зауважив, що президент Зеленський і всі українці щодня нагадують світу, що таке сміливість.

Вони нагадують нам, що свобода неоціненна. І за неї варто боротися. Стільки, скільки буде потрібно,

– заявив Байден.

Варто зауважити, що президент США неодноразово говорив, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну у боротьбі з Росією стільки, скільки буде потрібно.

Візит Байдена у Київ

Президент США побував у Києві вперше за 15 років. Джо Байден провів перемовини з Володимиром Зеленським та вшанував пам'ять загиблих у війні з Росією українців. Варто зауважити, що тоді на території всієї України оголосили повітряну тривогу, тож вшанування відбувалось під звуки сирен.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що це перший в історії випадок, коли президент США відвідав столицю країни, яка перебуває у стані війни. Ба більше, якщо військові Штатів не контролюють критичну інфраструктуру. Все про візит Джо Байдена в Україну – читайте тут.