Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну без підтримки

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Джо Байден наголосив, що США не залишать Україну без підтримки. Про це він заявив під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Джерело:

Білий дім

Слова американського лідера цитувала пресслужба Білого дому. Там наголосили, що очільник США підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.

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Що сказав Байден

Президент США підкреслив прихильність своєї адміністрації плану Володимира Зеленського. Він наголосив, що Штати підтримують боротьбу України з корупцією та реалізацію реформ.

Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісної співпраці США й України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні,
– мовиться у повідомленні.

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