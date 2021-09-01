Байден запевнятиме Зеленського, що Штати допоможуть протистояти окупації Росії, – Bloomber

Джо Байден буде намагатись запевнити Володимира Зеленського в тому, що Штати віддані протидії російській експансії в Україні.

Президенти країн планують обговорити питання нацбезпеки України щодо Росії, а також способи надання допомоги США. Про це виданню розповіли джерела у адміністрації Байдена.

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Байден запевнятиме у підтримці протидії Росії

За словами високопоставленого представника адміністрації Байдена, вони планують обговорити питання нацбезпеки України щодо Росії та способи надання допомоги США,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, президенти також обговорять зусилля України по боротьбі з корупцією.

До речі, Байден та Зеленський говоритимуть про російський газопровід "Північний потік-2".

У Байдена анонсували, що політики обговорять нові ініціативи для подолання кліматичної кризи, а також зміцнення енергетичної безпеки.

Коротко про зустріч Байдена та Зеленського