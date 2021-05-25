Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав ганебним та обурливим інцидент із примусовою посадкою літака компанії Raynair у Мінську. Також він засудив арешт журналіста Романа Протасевича.

"Це пряме порушення міжнародних норм. США рішуче засуджують зміну курсу літака і арешт Протасевича", – заявив Байден. Президент назвав інцидент з Протасевичем ганебним нападом на політичне інакомислення і свободу преси.

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Білий дім привітав новину про те, що у відповідь Європейський Союз закликав до цільових економічних санкцій та інших заходів проти Білорусі.

26-річний блогер Протасевич наразі перебуває у мінському слідчому ізоляторі. Упродовж антиурядових демонстрацій в Білорусі 2020 року хлопець адміністрував телеграм-канал NEXTA, який став одним із основних протестних медіаплатформ.

Зустріч Байдена і Путіна

Білий дім у вівторок, 25 травня, оголосив, що президент Байден проведе зустріч з президентом Володимиром Путіним 16 червня у Женеві. Міжнародні оглядачі, коментуючи повідомлення про саміт, відзначили, що заява про його проведення накладається на затримання білоруського опозиціонера Протасевича.

У спільній статті колишні американські посадовці Девід Креймер та Ерік Едельман заявили, що після затримання режимом Лукашенка білоруського опозиціонера Байден мав би наполягати, щоб Путін відмовився від підтримки самопроголошеного президента і зробив це передумовою саміту.

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Політичний аналітик Білл Крісто сказав, що на додачу до вимог звільнити Протасевича та додаткового тиску на Лукашенка, було б доречно адміністрації Байдена скасувати саміт з Путіним та відмовитись від немудрого зняття санкцій від "Північного потоку-2"

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