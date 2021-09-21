Байден зателефонує Макрону: США не відмовляться від угоди з Австралією на тлі скандалу

Наразі США не збираються відмовляться від угоди з Австралією щодо постачання атомних підводних човнів. Водночас Джо Байден планує зателефонувати Еммануелю Макрону, аби підтвердити прихильність Штатів до Франції.

Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що Франція є одним з найближчих та найдавніших партнерів США щодо низки важливих проблем. Вони наразі є викликом для світу.

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Під час брифінгу Псакі запитали, чи не збираються США компенсувати втрати на тлі скандалу з підводними човнами. Речниця зауважила, що Байден не обговорюватиме це з Макроном.

Франція вже перенесла саміт міністрів

Обурена Франція перенесла саміт з Великою Британією. Цього тижня у Лондоні мали зустрітися міністр оборони Великої Британії Бено Уоллес та його французький колега Флоренс Парлі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже відреагував. Він зауважив, що "наша любов до Франції – невикорінна".

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