Байден зателефонує Макрону: США не відмовляться від угоди з Австралією на тлі скандалу
Джерело:The White House
Наразі США не збираються відмовляться від угоди з Австралією щодо постачання атомних підводних човнів. Водночас Джо Байден планує зателефонувати Еммануелю Макрону, аби підтвердити прихильність Штатів до Франції.
Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що Франція є одним з найближчих та найдавніших партнерів США щодо низки важливих проблем. Вони наразі є викликом для світу.
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Під час брифінгу Псакі запитали, чи не збираються США компенсувати втрати на тлі скандалу з підводними човнами. Речниця зауважила, що Байден не обговорюватиме це з Макроном.
Франція вже перенесла саміт міністрів
Обурена Франція перенесла саміт з Великою Британією. Цього тижня у Лондоні мали зустрітися міністр оборони Великої Британії Бено Уоллес та його французький колега Флоренс Парлі.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже відреагував. Він зауважив, що "наша любов до Франції – невикорінна".
Скандал через підводні човни: головне
- У вересні 2021 року США, Велика Британія та Австралія оголосили про створення нового військового альянсу. Метою AUKUS є поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- Зокрема, Велика Британія і Штати пообіцяли Австралії допомогли створити власний атомний підводний флот.
- Як наслідок, офіційна Канберра повідомила про розірвання військового "контракту століття" з Парижем. Мовилося про постачання підводних човнів на суму у розмірі кількадесяти мільярдів доларів.
- Франція заявила про "серйозний підрив довіри" з боку Австралії. Державний секретар Франції з європейських справ Клеман Бон наголосив: "я не бачу, як ми можемо довіряти австралійським партнерам".