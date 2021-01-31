Байден прямо сказав Путіну про агресію на Донбасі: у Кремлі "категорично не згодні"

Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Путіним прямо заявив про російську агресію в Україні. У відповідь Кремль не погодився з таким формулюванням.

Джерело: РИА Новости

Про ставлення Росії до слів Байдена в ефірі російського телеканалу заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

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Пєсков про відмінність поглядів США та Росії

Відповідаючи на питання, чи справді в розмові з Байденом звучали формулювання про російську агресію проти України, Пєсков відповів ствердно.

Ну так, це позиція Сполучених Штатів, з якою ми категорично не згодні. Це одна з концептуальних розбіжностей, які на порядку денному наших відносин,

– наголосив прессекретар Путіна.

За його словами, президент Росії буде "послідовно доказувати свою позицію" Байдену.

Що цьому передувало