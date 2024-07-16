"Поцілити Трампа в яблучко": Байдену довелося пояснювати вислів, який він сказав перед замахом

Напередодні замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа з боку Джо Байдена пролунала фраза "настав час поцілити Трампа в яблучко". На тлі того, що сталося, він вирішив пояснити свою риторику.

Байден в інтерв'ю уточнив деталі щодо своїх висловлювань напередодні нападу на Дональда Трампа на передвиборчому мітингу у Пенсільванії. Чинний президент каже, що мав на увазі мав на увазі зосередитися на діях опонента.

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Що сказав Байден про Трампа

Нещодавно під час приватної розмови з демократами, Байден сказав що "настав час поцілити Трампа в яблучко". Однак, як пояснює він зараз, вживання цього висліву було "помилкою". Тобто це була лише мовна фігура, і що саме Трамп є тим, хто запровадив насильницьку риторику.

За словами президента США, загроза з боку його опонента є надто серйозною, щоб її ігнорувати.

Я не казав "приціл". Я мав на увазі "в яблучко". Я мав на увазі зосередитися на ньому. Зосередитися на тому, що він робить, зосередитися на його політиці, зосередитися на кількості брехні, яку він сказав під час дебатів,

– заявив Байден.

Байден вважає, що не вдавався до риторики, яка могла б підбурити громадськість до насильства, а Трамп своєю чергою робив це. Водночас очільник Білого дому стверджує, що він не той, хто відмовляється визнати результати виборів.

"Я не та людина, яка сказала, що не прийме результат цих виборів автоматично. Не можна любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш. Тому я зосередився на тому, що він говорить, і я маю на увазі ідею", – пояснив він.

Наразі ж Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину на передвиборчому мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як замах на вбивство та як можливий внутрішній терористичний акт. Зазначають, що на цьому етапі розслідування у ФБР вважають, що нападник на Трампа діяв самостійно.