Путін помилявся від початку: Байден розповів, що Україна готується до контрнаступу

Джо Байден заявив, що Збройні сили України готуються до контрнаступу. Президент США також сказав, в чому помилилась Росія.

Цю інформацію Байден озвучив на брифінгу ввечері 25 січня, пише 24 Канал. Також американський лідер вкотре сказав, що, якби Росія захотіла, то війна завершилась би зараз.

Зауважте США передають Україні 31 танк Abrams

Що сказав Байден про війну в Україні

Президент США вкотре заявив, що США пліч-о-пліч з союзниками підтримують Україну. Хоч Путін думав, що Європа та США зменшаться у своїй рішучості, та російський диктатор помилявся. Джо Байден сказав, що:

перед лицем російської агресії у світу є рішучість та єдність;

США та союзники вірять у силу та можливості українського війська;

Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно;

це не боротьба проти Росії, це боротьба за свободу України та інших країн.

Україна намагається захистити ті території, які вона контролює та провести контрнаступ. В дуже короткостроковій перспективі їй потрібні можливості, щоб чинити відсіч проти російських військ,

– заявив Джо Байден.

Так, він сказав, що США передають Збройним Силам України 31 танк Abrams та почнуть навчання українських бійців на них.

Коротко про танки для ЗСУ