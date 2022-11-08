Будуть жахливі 2 роки, – Байден оцінив ймовірність перемоги республіканців на виборах

8 листопада 2022 , 21:59
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Джерело:

CNN

У США тривають проміжні вибори до двох палат парламенту. Президент Джо Байден заявив, в разі перемоги республіканців, "наступні 2 роки будуть жахливими".

Байден нібито зробив таку заяву під час візиту до Чикаго минулого тижня. Він сказав це журналістам біля готелю.

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Якщо ми втратимо Палату представників і Сенат, це будуть жахливі 2 роки,
– сказав президент.

Високі ставки на виборах

Журналісти пишуть, що слова Байдена вказують на те, наскільки високими є ставки на проміжних виборах. Раніше в Палаті представників більшість була за демократами.

Однак президент США, крім того, нібито сказав, "хороша новина полягає в тому", що він збереже за собою право вето.

Що відомо про вибори в США

  • У США 8 листопада відбуваються проміжні вибори. Американці переобирають Палату представників, близько третини членів Сенату, 36 губернаторів штатів і трьох губернаторів територій США, мерів міст та місцевих чиновників.
  • За резултатами перших екзитполів, республіканці мають перевагу. 
  • До речі, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що двопартійна підтримка України збережеться на високому рівні після проміжних виборів у США.

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Автор: Ольга Музика