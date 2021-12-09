Байден заявив Зеленському, що дуже любить і поважає Україну, – Єрмак

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з українським колегою з Володимиром Зеленським. За словами голови Офісу Президента, лідер Білого дому висловив свою любов до України.

Джо Байден висловив свою любов до України наприкінці розмови з Володимиром Зеленським. Про це розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зверніть увагу ОП опублікував офіційні підсумки розмови Зеленського з Байденом

Про що говорив Байден

Андрій Єрмак заявив, що розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена була теплою та відвертою. На завершення переговорів американський президент висловив підтримку українському колезі. Опісля цього, Байден заявив про свою любов до України.

Я маю особливе ставлення до вашої країни, я її дуже люблю, я її дуже поважаю, я дуже її добре знаю і дуже вірю в її успіх,

– процитував Байдена Андрій Єрмак.

Також під час розмови президент США відзначив проведені в Україні реформи та підтримав прагнення до вступу в НАТО. За словами Єрмака, Байден переконаний, що питання про членство в Альянсі має вирішувати український народ та інші члени НАТО.

Розмова Зеленського і Байдена: головне

7 грудня 2021 року відбулися переговори в відеоформаті між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним. За інформацією ЗМІ, одразу після цього, очільник Білого дому мав зателефонувати Володимиру Зеленському.

Однак розмова президентів США та України відбулася 9 грудня. Напередодні віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що бачить позитив у цьому, оскільки у розмові політиків не було нагальної потреби та терміновості.

Зеленський і Байден розмовляли півтори години. Американський президент розповів українському колезі про переговори з Путіним.

До теми пропонуємо іншу заяву Байдена щодо України: дивіться відео