Байден збере засідання Ради нацбезпеки щодо України

Джо Байден у неділю, 20 лютого, збере засідання ради національної безпеки Білого дому. На ній президент США з членами Ради нацбезпеки обговорять російську ескалацію навколо України.

Як розповіла офіційна представниця Білого дому Джен Псакі, Байден продовжує стежити за ситуацією навколо України.

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За її словами, команда Байдена з національної безпеки регулярно доповідає йому про розвиток подій.

Помічник Байдена з нацбезпеки підтвердив, що Росія може почати напад на Україну в будь-який момент,

– заявила Псакі.

Додамо, що Державний секретар США Ентоні Блінкен 24 лютого планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Причиною цього також стало загострення ситуації на українських кордонах та на Донбасі.

Загострення на Донбасі: що варто знати

Ситуація на Донбасі почала загострюватися 17 лютого. Тоді окупанти гатили по позиціях наших захисників аж 60 разів. Відтоді кількість обстрілів постійно збільшується. 18 лютого їх було 66, а 19 лютого – вже 136.

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський знову запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися.

19 лютого Володимир Зеленський взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції. Його виступ був доволі рішучий та різкий. Він припав до душі навіть опонентам президента.

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