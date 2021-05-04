Ліміт Трампа не відображав цінностей США: Байден збільшив квоту на прийом біженців

Джо Байден 3 травня затвердив збільшення ліміту США на прийом закордонних біженців. Наразі він становить 62 500 людей щороку.

У Білому домі таке рішення президента США аргументували "непередбаченою надзвичайною ситуацією у країнах по всьому світу".

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Байден заявив, що попередній ліміт "не ілюструє цінностей Америки як країни, яка вітає та підтримує біженців".

Кількість біженців, яких можуть прийняти, надсилає важливе повідомлення, що Штати залишаються безпечною гаванню для найбільш вразливих людей у світі,

– мовиться у заяві Байдена.

Однак президент США визнав, що країна не зможе прийняти цих 62 500 людей до вересня – закінчення поточного бюджетного року. Байден аргументує це пандемією коронавірусу і відповідними обмеженнями.

Програма біженців передбачена для людей з різних країн світу, які тікають з різних зон конфлікту.

Як розподілені квоти

Встановлений ліміт передбачає:

4 тисячі місць – для біженців із Європи та Центральної Азії;

22 тисячі місць – для біженців із Африки;

6 тисяч місць – для Східної Азії;

5 тисяч місць – для Латинської Америки та Карибських островів;

3 тисяч місць – для Південної Азії;

12 500 місць залишаються вільними.