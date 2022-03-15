Байден збирається відвідати Польщу, – ЗМІ
15 березня 2022 , 08:39Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Білий дім планує поїзду Джо Байдена до Європи. Під час неї президент США може відвідати Польщу.
Поїздка до Польщі має стати додатковим сигналом підтримки. Про це американське видання заявило з посиланням на власні джерела.
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Байден спершу нібито планує поїздку у Брюссель, щоб особисто зустрітися з лідерами країн НАТО. Ця зустріч, за даними ЗМІ, має відбутися 23 березня.
Наразі ні поїздка в Брюссель, ні у Варшаву не є офіційно підтвердженими у Білому домі.
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