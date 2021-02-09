Байден здійснить перший офіційний візит у Пентагон: відома дата

Президент США Джо Байден 10 лютого планує здійснити перший офіційний візит до Пентагону. Там він зустрінеться з керівництвом міністерства та службовцями.

Про запланований візит глави Сполучених Штатів до Пентагону повідомив речник Міністерства оборони Джо Кірбі. Відбудеться він у середу, 10 лютого.

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Що Байден робитиме у Пентагоні

Як верховний головнокомандувач Збройних сил США Джо Байден зустрінеться з вищим цивільним та військовим керівництвом міністерства.

Американський президент обговорить з ними питання зовнішньої та оборонної політики.

Крім того, Байден проведе зустріч зі службовцями, які працюють у Пентагоні.

Що відомо про нового главу Пентагону