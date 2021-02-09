Байден здійснить перший офіційний візит у Пентагон: відома дата

Президент США Джо Байден 10 лютого планує здійснити перший офіційний візит до Пентагону. Там він зустрінеться з керівництвом міністерства та службовцями.
Джерело:The Hill
Про запланований візит глави Сполучених Штатів до Пентагону повідомив речник Міністерства оборони Джо Кірбі. Відбудеться він у середу, 10 лютого.
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Що Байден робитиме у Пентагоні
Як верховний головнокомандувач Збройних сил США Джо Байден зустрінеться з вищим цивільним та військовим керівництвом міністерства.
Американський президент обговорить з ними питання зовнішньої та оборонної політики.
Крім того, Байден проведе зустріч зі службовцями, які працюють у Пентагоні.
Що відомо про нового главу Пентагону
- Сенат США 22 січня затвердив на посаду міністра оборони генерала армії у відставці Ллойда Остіна.
- Раніше його кандидатуру на цю посаду запропонував Байден.
- Остін став першим афроамериканцем, який очолив Пентагон.