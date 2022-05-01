Байден згадав про загибель журналістки Віри Гирич у своїй промові

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив на традиційній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, які висвітлюють роботу установи. Він перелічив злочини росіян проти журналістів.

Байден згадав про загибель журналістки та продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич, передає 24 канал. Крім цього, перед заявою він згадав про вбивство американського журналіста Брента Рено, якому окупанти поцілили в шию, та про ракетну атаку на київську телевежу.

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"Одну журналістку з Радіо Свобода вбили всього кілька днів тому. Так багато з вас розповідають історії, роблять фотографії та відео того, що відбувається в Україні, чисту правду – показують руйнування і воєнні злочини", – виголосив президент.

Він додав, що у війні Росії проти України світ знає про хоробрість українців завдяки сміливості американських репортерів та їхніх колег по всьому світу.

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Що відомо про загибель Віри Гирич

Російські вбивці обстріляли один з житлових масивів Києва 28 квітня. Вони запустили 5 ракет. Тіло жінки знайшли під руїнами наступного дня.

У Росії підло набрехали про обстріл і заявили, що ліквідували "черговий стратегічний об'єкт", а не звичайний житловий будинок. Зазначили, що влучили у підприємство ракетно-космічної промисловості "Артем".

Віра Гирич народилася 1967 року. Вона працювала у київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року.

У загиблої залишилась сім'я – батьки та дорослий син. Віра стала 23 серед працівників медіа, кого окупанти вбили з 24 лютого.

Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк розповів, що Гирич допомагала колегам з Афганістану та Білорусі рятуватись від репресій та знаходити безпечні для життя місця.

Сім'я Віри Гирич потребує допомоги. Реквізити – 4149 4993 9016 8050 Богдан Ігорьович Гирич (син загиблої).