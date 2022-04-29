Байден жорстко відреагував на газовий шантаж союзників США у Європі, до якого вдалася Росія

Спроби Росії змуситити країни Європи платити за газ у рублях викликали різку критику Джо Байдена. Президент США наголосив: залякування та шантаж союзників не пройдуть.

Про це глава Білого дому написав у соцмережах. Байден зазначив: Росія погрожувала припинити газопостачання вже двом європейським союзникам.

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Ніхто не дозволить Росії шантажувати чи залякувати, – Байден

Скажу чітко: ми не дозволимо Росії залякати чи шантажувати задля виходу із санкцій. І ми не дозволимо їм використовувати свою нафту, щоб уникнути наслідків за свою агресію,

– пояснив Байден.

Вашингтон працює з Південною Кореєю, Японією та Катаром, аби союзники, яких шантажує Росія, змогли задовольнити свої потреби в енергії іншими способами. Байден запевнив, що агресія, як і шантаж, не пройдуть.

Байден наголосив, що потрібно переходити на "зелену" енергетику

Президент США наголосив, що світ ще раз отримав нагадування про необхідність переходити на "зелені" джерела енергії. Так, американці минулого року розгорнули ще більше проєктів сонячних та вітрових електростанцій.

Газовий шантаж Росії: останні новини

Росія вимагає від європейських країн розраховуватись за газ у рублях.

Першими відмовились це робити Польща та Болгарія. Отож газопостачання до цих країн Москва призупинила.

Проте і в Варшаві, і в Софії запевнили, що можуть повністю обійтись без блакитного палива держави-агресорки.

Президент Володимир Зеленський вважає, що такі кроки Москви свідчать про те, що Європа не може мати економічної співпраці з Росією.

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