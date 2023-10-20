Байден зустрінеться з лідерами ЄС у Білому домі: торкнуться теми війни в Україні та Ізраїлі

Американський президент Джо Байден планує зустрітись з лідерами ЄС. Зустріч запланована на сьогодні, 20 жовтня.

Зустріч відбудеться у Білому домі. Байден поговорить, зокрема, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Шарлем Мішелем.

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Байден зустрінеться з лідерами ЄС

Лідери ЄС разом з американським президентом у Білому домі обговорять війни в Україні та Ізраїлі.

Напередодні фон дер Ляєн заявила, що війна між Ізраїлем і ХАМАС, і наступальна операція Ізраїлю в Секторі Гази, ймовірно, домінуватиме у дискусіях.

Крім цього, вона також попередила про ризик "регіональних наслідків" від конфлікту.

Байден підготував запит у Конгрес США щодо безпрецендентної допомоги Ізраїлю й Україні

Нагадаємо, що Джо Байден напередодні висловився щодо ситуації в Ізраїлі та Україні. Він заявив, що відправить у Конгрес США заявку щодо виділення допомоги Ізраїлю й Україні.

За словами американського президента, ця допомога є безпрецедентною. Байден зазначив, що фінансування у військову допомогу є "розумними інвестиціями", а дивіденди від них слугуватимуть наступним поколінням американців.