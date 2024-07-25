Байден вперше пояснив своє рішення знятися з виборів

Чинний президент США Джо Байден у зверненні до нації, присвяченому його рішенню не претендувати на другий термін, пояснив причини свого рішення.

Зазначимо, що Байден вийшов з промовою увечері 24 липня в Овальному кабінеті Білого дому. У ній очільник Сполучених Штатів сказав, що вирішив поступитися особистими амбіціями задля єдності у своїй політсилі.

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Звернення Байдена до народу

Джо Байден звернувся до народу з 11-хвилинною промовою. Вона стала його першим зверненням з того часу, як політику довелося ізолюватись після того, як у нього виявили коронавірус та після його оголошення у про зняття кандидатури.

За його словами, останніми тижнями він зрозумів, що має об'єднати свою партію. Він зазначив, що думає, що його президентський досвід, лідерська роль у світі, його бачення майбутнього Америки – усе це вартувало другого терміну.

Але ніщо не має стояти на шляху, коли йдеться про порятунок нашої демократії. І особисті амбіції також. Тож я вирішив, що найкраще рішення – передати смолоскип новому поколінню. Це найкращий шлях, щоб об'єднати країну,

– заявив Джо Байден.

Він наголосив, що бути президентом США було честю всього його життя. "Але задля захисту демократії, яка зараз на кону, і яка важливіша за будь-які титули… Чудова річ в Америці – те, що тут не правлять королі і диктатори. Тут вирішує народ. Історія у ваших руках, ідея Америки – у ваших руках", – підкреслив він.

Крім цього, Байден також висловив підтримку кандидатурі віцепрем'єрки Камали Гарріс.

"Вона досвідчена. Вона наполеглива. Вона спроможна. Вона була для мене чудовим партнером і чудовим лідером нашої країни… Вибір за вами, американським народом", – зазначив Байден.

Зауважимо, що президенти США традиційно виходять з промовами з Овального кабінету у кризових ситуаціях або для дуже важливих оголошень. Власне, для Байдена це 4 таке звернення за його каденцію.