Байдена чекають жахливі два роки влади: політолог пояснив заяву президента США

Президент США Джо Байден заявив, що перемога республіканців на виборах означатиме жахливі два роки для нього. Американський лідер додав, що "має ручку для підписання вето".

Потрібно враховувати, що США – це президентсько-парламентська країна. Якщо в Конгресі щось робитимуть проти волі Байдена, в нього є можливість впливати на ці рішення за допомогою права вето. Про це 24 каналу сказав головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Так, це будуть жахливі роки з точки зору того, що буде складніше приймати рішення. Однак це не означає, що їх неможливо буде приймати. Потрібно буде йти на більше компромісів, більше домовленостей,

– пояснює головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Щодо Сенату, підкреслює Ус, не факт, що невдовзі стануть відомі остаточні результати й 6 грудня не буде другого туру.

"Може бути 50 на 50. У такому випадку вирішальний голос буде у Камали Харріс, відповідно до Конституції США вона очолюватиме Сенат. Це буде певна підтримка Байдена", – зауважує він.

Наразі лідирують республіканці. Однак, наголошує Ус, США – це країна, у якій дуже гарно вміють домовлятися. "Попри те, що є певні збої, які ми побачили 6 січня 2021 року, ця країна продовжує розвиватися і бути провідною країною світу", – каже він.

Чи будуть республіканці проти постачання зброї Україні

Безумовно, виборців США не влаштовує складна економічна ситуація. Українці просять більше зброї, адже ми протистоїмо російській агресії та захищаємо свою свободу. Раніше республіканці зауважували, що війну в Україні потрібно якнайшвидше завершувати. Коли вони були в опозиції, то виступали за те, щоб давати нам менше зброї.

Водночас колишній представник республіканського президента Дональда Трампа по Україні Курт Волкер заявив, що забороняти Україні використовувати зброю по всій території Росії – це велика маячня. Щоправда, США не проти ударів по Криму, адже це територія, яка належить Україні.

Коли ведуча запитала: "Будуть же жертви серед мирного населення?". На що Курт Волкер відповів: "Це війна, а на війні не буває без жертв. Не треба було росіянам війну починати – тоді не було б у них жертв". Це позиція одного з республіканців, і я вважаю її класичною республіканською позицією,

– відзначає Ус.

Коли йдеться про те, що постачання зброї Україні впливає на економіку США, потрібно усвідомлювати, що це – не основний фактор. За словами Уса, американці влили в економіку дуже багато грошей з метою боротьби з наслідками пандемії COVID-19, через це розкрутили інфляцію, адже чекали на значно більше падіння.

"Зброя для України – це мізер у порівнянні з іншими моментами. Якщо у США зрозуміють, що всі проблеми в економіці не через Україну, а через те, що були зроблені певні економічні помилки, то, можливо, не буде така протидія у постачанні нам зброї. А навпаки – те, що сказав пан Волкер, стане основою їхньої ідеології", – підсумував Іван Ус.

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