"Хтось приховує факти": Трамп заявив, що він здивований діагнозом Байдена

Президент США Дональд Трамп заявив, що "хтось приховує факти" щодо раку простати, який діагностували у Джо Байдена. Він також здивувався, що про діагноз стало відомо лише зараз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Трамп прокоментував діагноз Байдена

Дональд Трамп висловив скептицизм щодо того, що рак не був виявлений під час щорічного медичного огляду Байдена в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Меріленді.

Я здивований, що громадськість не була повідомлена про це раніше, тому що до дев'ятої стадії (йдеться про оцінку 9 за шкалою Глісона, – 24 Канал) дуже багато часу... Чому це зайняло так багато часу? Я маю на увазі, що це займає багато часу, це може зайняти роки, щоб досягти такого рівня небезпеки,

– пояснив президент США.

Він також припустив, що сам Байден або його медична команда намагалися приховати хворобу та зниження когнітивних здібностей під час його перебування на посаді, назвавши це "дуже сумною ситуацією".

Вони одні з найкращих лікарів, яких я коли-небудь бачив. Я навіть не знаю, чи вони були причетні, але в кожному випадку був залучений лікар. Можливо, це був той самий лікар, і хтось приховує факти. Це велика проблема,

– підсумував Дональд Трамп.

Нагадаємо, в п'ятницю, 16 травня, у Джо Байдена діагностували рак простати з метастазами в кістки, з показником 9 за шкалою Глісона (5-та група ризику). Лікарі поставили діагноз після того, як у Байдена виявили "невеликий вузлик" на простаті, який потребував "подальшого обстеження".