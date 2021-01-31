Байдена попросили про санкції проти оточення Путіна: хто у списку

Фонд Навального закликав адміністрацію Джо Байдена ввести санкції проти близького оточення Володимира Путіна. Посольство США у Москві підтвердило факт такого прохання.
У дипломатичній установі відповіли, що ознайомилися з листом-проханням від Фонду боротьби з корупцією. Там уточнили, що бачили лист – онлайн та у ЗМІ.
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За інформацією американських журналістів, у списку фігурує 35 людей, 8 з них віднесли до "пріоритетного шорт-листа". Ще щодо 7 людей у США запровадили санкції раніше.
Володимир Ашкурков, виконавчий директор Фонду, повідомив, що цей список передадуть і Брюсселю, і Лондону – з проханням також запровадити санкції проти вказаних у ньому росіян.
Хто потрапив у список
Олігархи:
- Абрамович Роман, російський мільярдер;
- Дерипаска Олег, російський мільярдер;
- Тимченко Геннадій, російський олігарх, наближений до Путіна;
- Усманов Алішер, російський мільярдер;
Чиновники, високопосадовці:
- Бастрикін Олександр, голова Слідчого комітету Росії;
- Бєглов Олександр, губернатор Санкт-Петербурга;
- Бортніков Олександр, директор російської ФСБ;
- Вайно Антон, керівник адміністрації президента Путіна;
- Воробйов Андрій; губернатор Московської області;
- Золотов Віктор, директор Національної гвардії Росії;
- Калашніков Олександр, директор Федеральної служби виконання покарань;
- Картаполов Андрій, заступник Міноборони Росії;
- Кирієнко Сергій, перший заступник керівника адміністрації Путіна;
- Крашенінніков Павло, голова Комітету з державного будівництва та законодавства Держдуми;
- Мішустін Михайло, російський прем'єр-міністр;
- Мурашко Михайло, міністр охорони здоров'я Росії;
- Памфілова Елла, голова російської Центральної виборчої комісії;
- Патрушев Дмитро, міністр сільського господарства Росії;
- Пєсков Дмитро, прессекретар Володимира Путіна;
- Сечін Ігор, колишній віцепрем'єр-міністр Росії;
- Собянін Сергій, мер Москви;
- Чайка Юрій, колишній російський генпрокурор;
- Шувалов Ігор, колишній віцепрем'єр-міністр Росії;
Підприємці, журналісти та інші:
- Бортніков Денис, заступник президента-голови правління банку ВТБ;
- Костін Андрій, президент та голова правління банку ВТБ;
- Міллер Олексій, голова правління ВАТ "Газпром";
- Токарєв Микола, голова правління і президент ПАТ "Транснефть";
- Соловйов Володимир, російський пропагандист, телеведучий;
- Симоньян Маргарита, російська пропагандистка, керівниця телеканалу Russia Today;
- Ернст Констянтин, генеральний директор "Первого канала" Росії;
- Гаврілов Виктор;
- Іванов Дмитро;
- Морозова Олена;
- Попов Денис;
- Янчук Ігор.