Байдена попросили про санкції проти оточення Путіна: хто у списку

31 січня 2021 , 15:09
Читать новость на русском

Фонд Навального закликав адміністрацію Джо Байдена ввести санкції проти близького оточення Володимира Путіна. Посольство США у Москві підтвердило факт такого прохання.

Джерело: CNN, Интерфакс

У дипломатичній установі відповіли, що ознайомилися з листом-проханням від Фонду боротьби з корупцією. Там уточнили, що бачили лист – онлайн та у ЗМІ.

Цікаво Навальний прагне вийти з в'язниці президентом Росії, – Ілля Пономарьов

Про що просять у Навального

За інформацією американських журналістів, у списку фігурує 35 людей, 8 з них віднесли до "пріоритетного шорт-листа". Ще щодо 7 людей у США запровадили санкції раніше.

Володимир Ашкурков, виконавчий директор Фонду, повідомив, що цей список передадуть і Брюсселю, і Лондону – з проханням також запровадити санкції проти вказаних у ньому росіян.

Хто потрапив у список

Олігархи:

  • Абрамович Роман, російський мільярдер;
  • Дерипаска Олег, російський мільярдер;
  • Тимченко Геннадій, російський олігарх, наближений до Путіна;
  • Усманов Алішер, російський мільярдер;

Чиновники, високопосадовці:

  • Бастрикін Олександр, голова Слідчого комітету Росії;
  • Бєглов Олександр, губернатор Санкт-Петербурга;
  • Бортніков Олександр, директор російської ФСБ;
  • Вайно Антон, керівник адміністрації президента Путіна;
  • Воробйов Андрій; губернатор Московської області;
  • Золотов Віктор, директор Національної гвардії Росії;
  • Калашніков Олександр, директор Федеральної служби виконання покарань;
  • Картаполов Андрій, заступник Міноборони Росії;
  • Кирієнко Сергій, перший заступник керівника адміністрації Путіна;
  • Крашенінніков Павло, голова Комітету з державного будівництва та законодавства Держдуми;
  • Мішустін Михайло, російський прем'єр-міністр;
  • Мурашко Михайло, міністр охорони здоров'я Росії;
  • Памфілова Елла, голова російської Центральної виборчої комісії;
  • Патрушев Дмитро, міністр сільського господарства Росії;
  • Пєсков Дмитро, прессекретар Володимира Путіна;
  • Сечін Ігор, колишній віцепрем'єр-міністр Росії;
  • Собянін Сергій, мер Москви;
  • Чайка Юрій, колишній російський генпрокурор;
  • Шувалов Ігор, колишній віцепрем'єр-міністр Росії;

Підприємці, журналісти та інші:

  • Бортніков Денис, заступник президента-голови правління банку ВТБ;
  • Костін Андрій, президент та голова правління банку ВТБ;
  • Міллер Олексій, голова правління ВАТ "Газпром";
  • Токарєв Микола, голова правління і президент ПАТ "Транснефть";
  • Соловйов Володимир, російський пропагандист, телеведучий;
  • Симоньян Маргарита, російська пропагандистка, керівниця телеканалу Russia Today;
  • Ернст Констянтин, генеральний директор "Первого канала" Росії;
  • Гаврілов Виктор;
  • Іванов Дмитро;
  • Морозова Олена;
  • Попов Денис;
  • Янчук Ігор.
Важливо! 31 січня росіяни вийшли на масові протести, аби підтримати Олексія Навального, який перебуває під вартою. Їх жорстоко затримують. Про це – читайте за посиланням.