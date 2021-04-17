У Байдена приховали ще один козир, – Печій про нові санкції США проти Росії

Адміністрація Джо Байдена на тлі загравань Німеччини та Франції з Росією бере на себе головну роль у врегулюванні конфлікту в Україні. Водночас обраний варіант економічних санкцій США проти Росії є найлегшим з можливих.

Про це у своєму блозі "Теории заговора" розповів журналіст та ведучий Олексій Печій. Він зазначив, що США могли б одразу "обрубати" всі можливості для російської економіки взаємодії із зовнішнім світом.

Повний випуск блогу Антипутінська коаліція: Байден готує "намордник" для президента Росії

Печій вважає, що Байден залишив у відповідному питанні простір для маневру. Наразі у нього в руках, за словами журналіста, цілком відчутний важіль тиску на Путіна: "Або ти йдеш на поступки, або ми тиснемо на цей важіль далі".

"Це може спрацювати, адже Путін вже вичерпав всі можливі внутрішні резерви, аж до пенсійних накопичень росіян", – сказав Печій.

Яким може бути козир США щодо Росії

Адміністрація президента США 15 квітня запровадила нові санкції проти Росії. Обмеження вводять через втручання Росії у вибори США у 2020 році зокрема.

Крім того, вислання російських дипломатів з посольства у Вашингтоні може стати прикладом для наслідування для антипутінської коаліції, яка формується наразі, вважає ведучий.

Але у Байдена приховали ще один козир в рукаві. Радник президента США з нацбезпеки обмовився, що одних санкцій недостатньо, тому проти Росії застосують "видимі і невидимі" удари,

– сказав Печій.

Він нагадав, що оголошення Байденом надзвичайної ситуації в США у сфері нацбезпеки означає, що весь оборонний апарат США працюватиме на відбиття агресії Кремля.

Повний випуск відеоблогу "Теории заговора" на 24 каналі: дивіться відео