Байдена просять остаточно виключити Росію з Інтерполу

Незалежне урядове агентство США просить адміністрацію Джо Байдена добитись виключення Росії з Інтерполу, а не тільки призупинення її членства.

Генпрокурор Меррік Гарланд приєднався до міністрів юстиції союзних країн, щоб вимагати від Інтерполу закрити доступ Росії до систем.

До речі Глава МВС Британії хоче домогтися призупинення членства Росії в Інтерполі

У листі Комісії з безпеки і співробітництва в Європі схвалили кроки США. Однак додали, що адміністрація повинна закликати до постійного призупинення членства агресора в Міжнародній організації кримінальної поліції.

Яка позиція Інтерполу

В Інтерполі заявили, що всі запити від московського бюро перевірятимуть на відповідність правилам організації, однак Росію з систем поки не виключають.

Якщо Росію відсторонять від Інтерполу, вона не зможе подавати запити на розшук. Щоправда, попередні запити з системи це не видалить.

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