У Байдена вважають, що Росія може напасти на Україну під приводом спроби перевороту

У Білому домі проаналізували ймовірність нового вторгнення Росії в Україну. Там не виключають, що як привід для нового вторгнення Кремль обере спробу перевороту.

Таку заяву зробив Джейк Салліван, радник американського президента з національної безпеки. 13 січня він виступив із брифінгом у Білому домі.

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Москва може накинутися на Україну зі звинуваченнями

Салліван переконаний, що Росія, якщо захоче, знайде надуманий привід для нового нападу на Україну. Мовиться, зокрема, про диверсію, саботаж та інформаційні операції. За його словами, американська розвідка наразі обробляє інформацію щодо дій Кремля.

Радник Байдена уточнив, що Москва може сфабрикувати привід для вторгнення. Держава-агресорка може цинічно й необґрунтовано звинуватити Україну у підготовці нападу на російські сили Донбасі. "Ми вже бачили це у 2014 році", – зазначив він.

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У США кажуть, що Росія може піти на ескалацію

Раніше представник США в ОБСЄ закликав готуватися до ескалації з боку Росії. Майкл Карпентер наголосив, що у такому випадку Москві загрожують серйозні санкції. Посадовець зазначив, що хоч Вашингтон й надає перевагу дипломатичним перемовинам, ситуація може розвиватися по-різному.

Він констатував, що Кремль продовжує скупчувати свої сили біля кордонів України. "Мовиться про десятки тисяч військових", – додав Карпентер.

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